Власти Донецка заявили об обстреле здания городской администрации ракетами HIMARS

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Здание администрации Донецка подверглось обстрелу утром 16 октября, заявил Алексей Кулемзин. По утверждению Кулемзина, украинские военные обстреляли центр города из установки HIMARS.

Изначально сообщалось о двух пострадавших; позже в ДНР заявили о четверых пострадавших и о гибели одного человека.

Российские государственные СМИ публикуют фото и видео, на которых видно, что в здании выбиты практически все окна; часть помещений выглядит выгоревшими. У здания стоят сгоревшие машины. Кулемзин заявил, что здание «повреждено очень сильно».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

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