Суд приговорил к 40 годам тюрьмы двух обвиняемых в убийстве самой известной журналистки Мальты

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Суд на Мальте приговорил к 40 годам лишения свободы братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио, обвиняемых в убийстве местной журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году. Об этом сообщает Times of Malta.

На заседании, которое прошло 14 октября, братья Диджиоргио признали вину по всем шести обвинениям, которые ранее отрицали, в обмен на более мягкий приговор. Издание назвало это «сенсационным поворотом в деле, длившемся пять лет».

Суд также обязал каждого из подсудимых в течение трех лет оплатить судебные издержки на 43 тысячи евро.

Приговор Диджиоргио — второй в деле об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. В феврале 2021 года суд приговорил к 15 годам лишения свободы третьего обвиняемого — Винса Муската. Он также признал вину.

Судебного разбирательства также ожидает бизнесмен Йорган Фенек, которого обвиняют в организации убийства журналистки. Фенек свою причастность к преступлению отрицает.

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Дафна Каруана Галиция — самая известная журналистка Мальты. На основании документов из она утверждала, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (однофамилец Винса Муската) и члены его семьи выводят деньги в офшоры.

В начале 2017 года расследование Каруаны Галиции о панамских офшорах Джозефа Муската привело к политическому кризису и досрочным выборам на Мальте. 16 октября 2017 года ее автомобиль взорвали в пригороде Валлетты.

В ноябре 2019 года на фоне расследования дела об убийстве в отставку ушли глава администрации премьер-министра Мальты и министр туризма. В январе 2020 года после массовых протестов и задержания Йоргана Фенека в поста премьера ушел Джозеф Мускат.

Об убийстве журналистки

Два года назад на Мальте убили самую известную журналистку — она расследовала коррупцию в правительстве. Отставки начались только сейчас

Об убийстве журналистки

Два года назад на Мальте убили самую известную журналистку — она расследовала коррупцию в правительстве. Отставки начались только сейчас