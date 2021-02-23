Суд на Мальте приговорил к 15 годам тюрьмы первого обвиняемого в убийстве самой известной журналистки страны

Суд на Мальте приговорил к 15 годам лишения свободы Винса Муската, одного из троих обвиняемых в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году.

Как сообщает Times of Malta, на заседании 23 февраля Винс Мускат признался в убийстве журналистки. По решению суда, обвиняемый будет должен выплатить 42 тысячи евро в качестве судебных издержек.

Мускат заключил с прокуратурой соглашение, в рамках которого предоставил информацию об убийстве. После его признания полиция провела обыск и задержала троих человек, подозреваемых в том, что они предоставили взрывчатку, которую использовали при убийстве Дафны Каруаны Галиции.

Суд на Мальте продолжает расследование в отношении еще двух обвиняемых в убийстве журналистки — братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио. Кроме того, судебного разбирательства ожидает бизнесмен Йорган Фенек, которого обвиняют в организации убийства журналистки.

Дафна Каруана Галиция — самая известная журналистка Мальты. На основании документов из она утверждала, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (однофамилец Винса Муската) и члены его семьи выводят деньги в офшоры.

В начале 2017 года расследование Каруаны Галиции о панамских офшорах Джозефа Муската привело к политическому кризису и досрочным выборам на Мальте. 16 октября 2017 года ее автомобиль взорвали в пригороде Валлетты, столицы Мальты.

В январе 2020 года премьер-министр Мальты Джозеф Мускат ушел в отставку — он объявил о своем решении после массовых протестов и задержания одного из фигурантов дела, бизнесмена Йоргана Фенека.