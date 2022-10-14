Бывшего сотрудника МГУ и ВШЭ приговорили к 13 годам по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними

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Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего старшего научного сотрудника Московского государственного университета и Высшей школы экономики Евгения Золина к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

РИА Новости сообщает, что Золину также назначили «принудительное лечение у психиатра».

По данным следствия, Золин в январе и июле 2021 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения в своей квартире в Московской области. Одна из них приходила в гости к его сыну, другую он встретил во дворе, сообщает ТАСС.

После ареста Золина в 2021 году сообщалось, что он отрицает вину.

Евгений Золин был арестован в сентябре 2021 года. Он занимал должность старшего научного сотрудника механико-математического факультета МГУ и должность старшего научного сотрудника международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии ВШЭ.

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