Власти Петербурга запретили медработникам ездить в зарубежные командировки. С частными визитами можно только в страны СНГ

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В больницы Петербурга поступило письмо из комитета по здравоохранению города, где медицинским работникам рекомендуют отказаться от поездок за границу в служебные командировки. Об этом со ссылкой на документ сообщили «Фонтанка» и ТАСС.

«До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций, подведомственных комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая территории государств — участников СНГ, — цитируют издания письмо за подписью главы комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца.

В документе утверждается, что командировки на территории иностранных государств допускаются только в исключительных случаях и по поручению губернатора города. Также в письме советуют медикам воздержаться от частных поездок в другие страны, за исключением государств СНГ.

Читатели «Фонтанки» из числа медработников рассказали, что медсестрам и врачам настоятельно предложили подписать «бумагу о невыезде за пределы РФ, включая страны СНГ».

В самом комитете заявили, что письмо — это рекомендация, «обусловленная соображениями безопасности». При этом там отказались уточнить, по какой причине появилась такая рекомендация.

В пресс-службе комитета «Фонтанке» также заявили, что письмо было направлено учреждениям, подведомственным комитету. Поэтому их не могли получить в районных поликлиниках. Информацию о том, что медработников заставляют подписывать «бумагу о невыезде» в комитете назвали «самодеятельностью отдельных учреждений, если это правда».

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После того как в конце сентября в России объявили мобилизацию, в Госдуме сообщили, что призыву могут подлежать около трех тысяч врачей и медицинских работников. Как сообщала «Медуза» и правозащитники, медики уже начали получать повестки из военкоматов.

При этом, по данным СМИ, в том числе «Медузы», сотрудники государственных клиник в Москве и Петербурге также начали получать «бронь» от мобилизации. Среди таких учреждений назывались НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, НМХЦ имени Пирогова, НМИЦ онкологии имени Петрова, а также ЦКБ управления делами президента РФ, где лечатся высокопоставленные российские чиновники.

С 25 сентября начали появляться отдельные сообщения о том, что мужчин призывного возраста не пропускают за границу из-за мобилизации. В свою очередь Минобороны РФ заявляло, что мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение для россиян.