В Совфеде разработали законопроект об участии осужденных (но не по митинговым статьям) в войне. За «мужество и героизм» их могут помиловать

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Члены Совета Федерации РФ Андрей Клишас и Ольга Ковитиди разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. О законопроекте также рассказала сама Ольга Ковитиди.

Проект закона предусматривает возможность участвовать в боевых действиях осужденным военнослужащим и гражданским с перспективой освобождения от наказания. «Закон актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства», — цитирует агентство пояснительную записку.

Ковитиди рассказала, что законопроект коснется только тех осужденных, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. При этом он не будет распространятся на отбывающих наказание по митинговым статьям, за «дискредитацию» армии и «фейки» о вооруженных силах, пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против РФ.

Кроме того, поправки предусматривают дополнение Уголовного кодекса России статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания для участия в боевых действиях.

По словам Ковитиди, если осужденный проявит на войне «мужество и героизм» и «тем самым докажет свое исправление», то командование может попросить суд освободить его от наказания, снять судимость или смягчить оставшуюся часть наказания.

Сенатор уточнила, что сейчас идет финальная стадия разработки законопроекта, после заключительных согласований его отправят на рассмотрение Госдумы.

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В конце сентября в Госдуму внесли похожий законопроект об отправке осужденных на войну в Украине, который подготовили депутаты парламента Башкирии. Они тоже предлагали предусмотреть отсрочку от наказания для заключенных, отправившихся воевать, а также засчитывать им один день на войне как 10 дней в колонии.

После начала войны в Украине неоднократно сообщалось, что в российских колониях вербуют заключенных для отправки на фронт. Этим занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, создатель ЧВК Вагнера.

Действующее российское законодательство не рассматривает участие в военных действиях как основание для отсрочки наказания для заключенных.