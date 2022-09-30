Башкирские депутаты подготовили законопроект об отправке осужденных на войну в Украине
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Депутаты парламента республики Башкирия подготовили и внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий правовые основы для отправки осужденных на войну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Госсобрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева. В базе данных Госдумы этого законопроекта на момент написания новости не было.
По словам Толкачева, осужденным, которых привлекают «к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания. Время пребывания в зоне военных действий предлагается засчитывать в срок лишения свободы из расчета один к десяти — один день участия в военной операции за десять дней заключения в колонии.
Также предполагается, заявил спикер башкирского парламента, что в случае причинения вреда здоровью, которое делает дальнейшее участие осужденного в боевых действиях невозможным, вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решаться судом.
Планируется, по словам Толкачева, что отсрочку от отбывания наказания для участия в военных действиях, не смогут получить осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений. Всех остальных осужденных на войну смогут оправлять только при наличии их добровольного согласия, подчеркнул он.
По мнению Толкачева, привлечение осужденных к участию в спецоперации и других военных действиях позволит усилить численный состав Вооруженных Сил РФ. Кроме того, добавил спикер башкирского парламента, «участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания».
В последние несколько месяцев неоднократно сообщалось о том, что в российских колониях вербуют заключенных для отправки на войну в Украине. Заключенным обещают помилование и денежные выплаты. Также появлялась неподтвержденная информация и о принудительной отправке осужденных на войну.
Действующее российское законодательство не рассматривает участие в военных действиях как основание для отсрочки наказания. Члены Совета по правам человека при президенте РФ в середине сентября попросили генпрокурора проверить эти сообщения и разъяснить, на каком основании осужденных с неотбытыми сроками, в том числе и за тяжкие преступления, отправляют на войну.
Вербовкой заключенных занимается в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают ЧВК Вагнера (в сентябре было распространено соответствующее видео). Сам Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к недовольным со словами, что в войне будут участвовать «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети». При этом позже Пригожин признал, что именно он стоит за созданием ЧВК Вагнера.