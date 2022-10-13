В Кремле рассказали об аресте «диверсантов», пытавшихся взорвать «Турецкий поток» на территории России

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При попытке взорвать газопровод «Турецкий поток» на российской территории были арестованы несколько «диверсантов». Об этом, сообщает «Интерфакс», журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, <…> они посягали уже и на „Турецкий поток“. Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — заявил пресс-секретарь российского президента. Других подробностей Песков не сообщил.

10 октября президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Совета безопасности России, что в стране произошел «ряд терактов» и попыток терактов на объектах электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры. По его словам, в том числе пытались подрывать один из участков трубопровода «Турецкий поток».

Путин обвинил в «терактах» Украину, заявив, что «все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов».

13 сентября в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин снова упомянул попытку подрыва газопровода. «Хотя и его („Турецкий поток“), как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации… Но, слава Богу, этого не случилось, и он успешно работает», — заявил российский президент, отметив, что «Турецкий поток» сейчас — самый надежный маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию.

22 сентября ФСБ сообщила, что предотвратила попытку «диверсионно-террористического акта» на российском нефтегазовом комплексе. Уточнялось, что речь идет об объекте, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Ведомство также заявило о задержании россиянина, который был «завербован на территории Украины сотрудниками СБУ» и, как утверждается, должен был осуществить подрыв.

ФСБ также сообщила о задержании еще четырех россиян — «пособников украинских спецслужб». Связаны ли они с попыткой теракта на газопроводе, неизвестно. Личности задержанных не раскрывались.

В конце сентября сентября стало известно об утечках на трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

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О взрывах на «Северных потоках»

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