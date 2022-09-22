ФСБ сообщила о задержании россиянина, которого «завербовала СБУ». Его подозревают в попытке взрыва газопровода

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Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что предотвратила попытку «диверсионно-террористического акта» на российском нефтегазовом комплексе, который готовили украинские спецслужбы. Сообщение ведомства цитирует «Интерфакс».

Как уточняет ФСБ, теракт готовился на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу.

«При изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося преступления гражданин России, 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ», — заявили в российском ведомстве.

При досмотре у задержанного, как утверждается, нашли переписку с «куратором из СБУ», инструкции по сборке взрывного устройства и координаты места подрыва.

Кроме того, ФСБ сообщила задержании еще четырех россиян — «пособников украинских спецслужб». Связаны ли они с попыткой теракта на газопроводе, неизвестно. Личности задержанных не раскрываются.

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