В Белгороде обрушилась часть крыши многоэтажки. Губернатор заявил об обстреле ВСУ

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В Белгороде получил повреждения многоэтажный жилой дом. Перед этим в городе сработала ПВО, следует из сообщения мэра города Антона Иванова.

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г», — заявил он.

Ранее медиа сообщили об обрушении части дома в результате попадания обломков ракеты. На многочисленных кадрах с места происшествия видно, что обрушилась часть крыши дома.

Информации о пострадавших пока нет.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что город обстреляли ВСУ и «работает ПВО». По его словам, «не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32». Он также сообщил о разрушениях на территории школы в селе Красное; школа была переведена на дистанционное обучение.

«Нахожусь в командировке. Выехал из Москвы на машине, вечером буду на месте», — добавил губернатор.

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