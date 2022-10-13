Под Белгородом произошли взрывы на складе боеприпасов

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Обновление. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Белгородского района «в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами». «Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — сказал Гладков. Он не уточнил название поселка.

В поселке Октябрьский Белгородской области произошел пожар в районе сахарного завода, сообщают местные телеграм-каналы «БелПлюс» и «Жесть Белгород».

Поселок расположен в Белгородском районе примерно в 20 километрах от Белгорода. Жители Белгорода сообщили о звуках взрывов над городом, пишет проект «Осторожно, новости».

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный утверждает, что по поселку ударили Вооруженные силы Украины.

13 октября в Белгородской области произошло несколько происшествий, которые власти связали с атаками со стороны Украины. Днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород, после чего обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. В городе, по данным властей, «работала ПВО».

Кроме того, по словам губернатора Белгородской области, ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино, а также село Красное Шебекинского городского округа.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

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