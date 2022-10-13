Конспиролога Алекса Джонса приговорили к выплате почти миллиарда долларов родственникам погибших при стрельбе в школе «Сэнди-Хук»

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В Коннектикуте присяжные приговорили ведущего и популяризатора теорий заговора Алекса Джонса к выплате 965 миллионов долларов родственникам восьми погибших при в 2012 году, а также работавшему на месте происшествия агенту ФБР.

Истцы подали на Джонса в суд из-за его утверждений, что массовое убийство было постановкой, а родные погибших — актерами. По их словам, они годами подвергались преследованиям со стороны последователей Джонса.

Назначенная присяжными сумма — это компенсация за репутационный ущерб и эмоциональный вред. Суд отдельно установит величину штрафа, который будет назначен в качестве наказания.

Самая большая сумма — 120 миллионов — были присуждены Робби Паркер, мать погибшей в школе шестилетней Эмили. Алекс Джонс годами утверждал, что Паркер — актриса, пишет The Washington Post.

Во время процесса Джонс признал, что был не прав по поводу массового убийства в «Сэнди-Хук», однако, как пишет Associated Press, выражал сомнения в объективности суда. «Я говорил, что мне жаль, сотни раз, и мне надоело говорить, что мне жаль», — заявил он присяжным.

В августе в Техасе присяжные обязали Алекса Джонса выплатить почти 50 миллионов долларов родителям Джесси Льюиса, который погиб при стрельбе в «Сэнди-Хук». При этом из-за особенностей законодательства штата реальная сумма выплат, вероятно, будет меньше.

Подробнее об Алексе Джонсе

Алекс Джонс — «король конспирологии», который пропагандирует сразу все главные теории заговора в США. Теперь ему придется заплатить за это миллионы долларов

Подробнее об Алексе Джонсе

Алекс Джонс — «король конспирологии», который пропагандирует сразу все главные теории заговора в США. Теперь ему придется заплатить за это миллионы долларов