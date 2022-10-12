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Зеленский ввел повторные санкции против Януковича и Дерипаски

Источник: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении бывших украинских и российских чиновников и бизнесменов.

Согласно документу, под ограничения попали бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший министр обороны страны Павел Лебедев, украинский бизнесмен Сергей Курченко и российский миллиардер Олег Дерипаска.

Санкции подразумевают блокировку активов в Украине на десять лет.

Власти Украины ранее уже вводили санкции в отношении всех четырех указанных лиц. Как пояснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, повторные санкции позволят окончательно конфисковать их имущество, остающееся в Украине.

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