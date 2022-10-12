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В воинской части «Еланский гарнизон» в Свердловской области 11 октября умер мобилизованный мужчина 1989 года рождения. Об этом изданию Itʼs My City сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Мужчина, имя которого не раскрывается, вечером пожаловался на проблемы с сердцем. По словам депутата, врачи четыре раза пытались запустить сердце резервиста, но тот умер. Следователи начали проверку.

О втором погибшем мобилизованном стало известно 11 октября. В этот день власти города Снежинск в Челябинской области подтвердили 74.ru, что в 32-м военном городке в Екатеринбурге умер 27-летний Максим Родионов, мобилизованный из Снежинска. Журналисты отметили, что в соцсетях информация о смерти мужчины появилась 8 октября. Следствие проводит проверку.

Обновление. Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что причиной смерти мобилизованного из Снежинска стала передозировка наркотиков.

В начале октября стало известно, что в «Еланском гарнизоне» в Свердловской области один из мобилизованных умер от сердечного приступа, другой совершил самоубийство, а еще один умер от цирроза печени уже после того, как его отправили домой.

Всего с 21 сентября, когда в России началась мобилизация, по подсчетам «Медузы», умерли не менее 19 мобилизованных мужчин. Кроме того, в Краснодаре покончил с собой рэпер Иван Петунин, который заявил перед смертью, что пошел на самоубийство из-за новостей о мобилизации.

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