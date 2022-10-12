В Москве с 1 января проиндексируют социальные выплаты на 10%. Минимальный размер пенсии превысит 23 тысячи рублей

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С 1 января 2023 года в Москве проиндексируют на 10% пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Такие изменения прописаны в проекте бюджета Москвы.

Московские власти пообещали, что минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 рублей до 23 313 рублей. На городскую доплату смогут рассчитывать более двух миллионов пенсионеров.

В мэрии добавили, что из городского бюджета, в частности, направят 155 миллиардов рублей на то, чтобы обеспечить бесплатный или льготный проезд, еще 27,5 миллиарда на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

12 октября мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что близкие родственники жителей Москвы, призванных по мобилизации, смогут получить обещанные новобранцам выплаты в Центре поддержки семей мобилизованных. 22 сентября, на второй день мобилизации, Собянин заявил, что мобилизованные москвичи в рамках социальной поддержки смогут получать по 50 тысяч рублей в месяц, при этом в следующие три недели выплаты не начались.