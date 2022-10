У российских блогеров (а еще у Марка Цукерберга) в фейсбуке по неизвестной причине исчезли десятки тысяч подписчиков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В русскоязычном сегменте у многих блогеров резко сократилось количество подписчиков. На страницах популярных авторов перестали отображаться десятки тысяч подписчиков, отмечает проект «Мы и Жо» журналиста и издателя «Сигнала» Александра Амзина.

О сокращении количества подписчиков в том числе сообщили журналистка Анна Наринская, галерист и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. «Мы и Жо» также приводит в пример страницу писателя Бориса Акунина. У всех перечисленных пользователей число подписчиков сократилось примерно до 9,9 тысячи человек.

Проект «Мы и Жо» заметил, что у основателя — материнской компании фейсбука — Марка Цукерберга число подписчиков тоже резко снизилось — с более 100 миллионов до 9 994 человек.

С чем связаны изменения, неизвестно. Соцсеть ситуацию не комментировала. Политолог , у которого также пропали 40 тысяч подписчиков, предположил, что в соцсети произошел сбой. «Похоже на глюк. Если нажать на число подписчиков, то показывает прежнюю цифру», — пишет он.

6 октября Newsweek сообщало, что у крупных американских изданий резко сократилось количество подписчиков на их страницах в Facebook. Речь идет о The New York Times, The Washington Post, HuffPost, The Hill, USA Today, New York Post и самом Newsweek.

Как отмечает издание, изменения численности подписчиков произошли 3 и 4 октября. Так, на USA Today пришлось наибольшее падение — издание потеряло 13 723 подписчика в понедельник и 11 392 — во вторник. В заметке Newsweek выдвигается предположение, что соцсеть могла удалить аккаунты ботов.

Компания Meta была признана в РФ «экстремистской организацией», а ее деятельность запрещена по решению суда от 21 марта. Соцсети Facebook и заблокировали на территории страны. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta. 11 октября Росфинмониторинг включил компанию в реестр террористов и экстремистов.

