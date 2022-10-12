ФСБ заявила, что задержала в Подмосковье и Брянске двух украинцев, подозреваемых в подготовке терактов

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ФСБ РФ утверждает, что предотвратила диверсионно-террористические акты, которые Служба безопасности Украины готовила в регионах России, сообщает «Интерфакс».

В московском регионе, как сообщили в ведомстве, задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который «по заданию СБУ» из Киева доставил в Россию через Эстонию два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» «для подготовки террористических актов».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ). В ФСБ заявили, что подозреваемый «раскаялся и сотрудничает со следствием».

В Брянске, по заявлению российской спецслужбы, задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который транзитом через Эстонию приехал в Россию, где «изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств». Подозреваемый, по данным ФСБ, собрал взрывное устройство, изготовленное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты.

В отношении задержанного в Брянске возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (статьи 30 и 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222.1). В этом случае, как утверждают в ФСБ, подозреваемый также «раскаялся и сотрудничает со следствием».

Ранее сегодня ФСБ России объявила, что задержала восьмерых подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту, произошедшем 8 октября. В спецслужбе заявили, что теракт на мосту организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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