ФСБ объявила, что задержала восемь подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту

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ФСБ России сообщила, что в рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которых подозревают в участии в подготовке преступления, сообщает «Интерфакс».

ФСБ и СК РФ установили, что «организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», заявили в российской спецслужбе.

В ведомстве добавили, что следователи установили 12 человек, которых подозревают в причастности к случившемуся.

Следствие считает, что взрывное устройство, сработавшее на мосту, было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм. По данным ФСБ, в начале августа бомбу отправили из Одессы в Болгарию, оттуда — в Армению, Грузию и затем в Россию.

Утром 8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура, из-за чего одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась, а на железнодорожной части загорелся состав с цистернами. По последним данным, погибли четыре человека.

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