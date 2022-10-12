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Вечером 12 октября в Белгороде были слышны несколько взрывов. Власти заявили, что в городе сработала система ПВО.

Как сообщили РБК в оперативном штабе правительства Белгородской области, в результате обстрела и работы ПВО «незначительно повреждены» автомобиль и дорожное покрытие на нескольких улицах. Также осколки снарядов были найдены возле домов, во дворе и в теплице частного дома.

Жертв и пострадавших, по предварительны данным, нет.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы РФ, подвергается регулярным обстрелам с начала войны. 11 октября губернатор регина Вячеслав Гладков заявил, что обстрелу подверглась подстанция в поселке Шебекино, в результате чего был поврежден трансформатор. По его словам, более двух тысяч жителей региона из-за этого остались без электричества.

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