В Керчи ввели высокий уровень террористической опасности после взрыва на Крымском мосту

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Глава Крыма Сергей Аксенов ввел «желтый» уровень террористической опасности в Керчи, а также в Ленинском районе региона. Об этом он написал в телеграме.

По словам Аксенова, правоохранительные органы и власти «принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства».

Высокий уровень опасности будет действовать до 23 октября.

Это первый раз, когда «желтый» уровень вводится в этой части Крыма. До этого он действовал только в районах, граничащих с Украиной, и на важных объектах инфраструктуры.

8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, в результате чего обрушились три пролета одной из веток автомобильной части моста и загорелся состав с цистернами на железнодорожной части. Власти РФ назвали произошедшее «терактом» и обвинили в диверсии украинские спецслужбы.