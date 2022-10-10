В Запорожье третий раз за неделю обстреляли жилые дома. Один человек погиб, еще пятеро пострадали

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В ночь на 10 октября город Запорожье, который находится под контролем Украины, подвергся массированному обстрелу. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, по городу нанесли около 10 ударов. В результате обстрела был разрушен еще один многоэтажный жилой дом. На месте работают спасатели и врачи.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что к 6 утра стало известно об одном погибшем мирном жителе. Еще пять человек, включая одного ребенка, пострадали. Куртев также опубликовал фотографии дома, разрушенного при ударах.

Украинские власти обвинили в обстреле российских военных.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

За последнюю неделю это третий массированный обстрел Запорожья, при котором были разрушены жилые дома. Ранее город обстреливали также 6 и 9 октября. В видеообращении по итогам 228-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего с 3 октября в результате ударов по Запорожью погибли как минимум 43 человека.

Об ударах по Запорожью

Российские войска второй раз за неделю нанесли по Запорожью массированный ракетный удар. Погибли 13 человек, почти 100 пострадали

Об ударах по Запорожью

Российские войска второй раз за неделю нанесли по Запорожью массированный ракетный удар. Погибли 13 человек, почти 100 пострадали