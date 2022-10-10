В Кривом Роге, Полтаве и других городах Украины снова произошли взрывы

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Вечером 10 октября несколько городов Украины подверглись новым обстрелам после того, как утром российские войска нанесли ракетные удары по всей Украине.

Так, украинские СМИ сообщили об обстреле Кривого Рога — родного города президента Украины Владимира Зеленского. Глава Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что, по предварительной информации, в городе заметили иранские дроны Shahed.

В Киевской области сбили два иранских дрона Shahed, выпущенные с территории Беларуси, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В Полтавской области над Кременчугским районом сбили две ракеты, пострадали три человека, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. В этом районе работает система ПВО.

Сообщается также, что в Черкасской области произошли взрывы, по предварительной информации, там сработала ПВО.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

Утром 10 октября многие города Украины, в том числе Киев, попали под обстрел российской армии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный удар по украинским городам — ответ на «преступления киевского режима», он также пообещал еще более «жесткую» реакцию, «в случае продолжения терактов» на территории России.

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