Киев, Днепр и другие города Украины подверглись обстрелам

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Утром 10 октября в Киеве и Днепре произошли несколько взрывов. По данным местных телеграм-каналов, в столице Украины были слышны как минимум пять взрывов. Также сообщается о работе ПВО в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по городу. По его словам, атаке подвергся Шевченковский район в центре Киева. По предварительным данным, одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому, из-за чего загорелись проезжавшие мимо автомобили. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате взрывов есть погибшие и раненые.

В Киеве остановлено движение поездов на красной ветке метро, все станции метрополитена работают как укрытия для граждан. В городе зафиксированы несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры, добавил Кличко.

Звуки взрывов были слышны утром в понедельник в Днепре, пишет «Суспільне». В городе и области объявлена воздушная тревога.

Обновлено. СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком и Житомире. Также появляется информация о взрывах в Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Ивано-Франковске, Ровно, Конотопе.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео взрывов в Киеве, сообщив, что воздушная тревога сохраняется по всей стране. Советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов написал, что в результате обстрела Киева погибли восемь человек и еще 24 получили ранения.

Последний раз Киев подвергался ракетному обстрелу в конце июня. Тогда российские военные выпустили по городу 14 ракет. Одна из них попала в многоэтажку в Шевченковском районе. В результате погиб один человек и еще шестеро получили ранения.

8 октября на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась фура. В результате были разрушены два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в нем Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на подрыв Крымского моста может быть только «прямое уничтожение террористов».

После взрыва на Крымском мосту стало известно о назначении нового командующего российскими войсками в Украине — этот пост занял генерал армии Сергей Суровикин. Источники «Медузы» называют Суровикина сторонником массированных ракетных ударов по украинской инфраструктуре, в том числе гражданской.