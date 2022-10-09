Школа в Краснодарском крае сообщила, что пригласила бойца ЧВК Вагнера на «Разговоры о важном». А затем заявила, что приходил краевед

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Школа № 13 в станице Привольной в Каневском районе Краснодарского края после внимания СМИ исправила на своем сайте новость о том, что урок «Разговоры о важном» посетил боец .

3 октября на сайте школы появилось сообщение «Интересная встреча» (оно доступно в веб-архиве), в котором говорилось, что «на уроке „Разговор о важном“ в 3 „А“ классе присутствовал почетный гость» — боец ЧВК Вагнера. Он «рассказал третьеклассникам о важной роли, которую подразделение „Вагнер“ выполняет на Донбассе», а также показал детям экипировку, личные вещи и награды.

В заметке говорилось, что «ребят интересовало все», в том числе, какое оружие применяют во время боев. В конце урока дети написали письма на фронт. Школа прикрепила к сообщению фотографии, где видно, что лицо бойца ЧВК Вагнера во время урока закрыто балаклавой.

Одним из первых на публикацию школы в Привольной обратило внимание издание Doxa, сообщившее об этом 7 октября. Утром 9 октября «Тайга.инфо» заметила, что школа изменила новость о встрече с бойцом ЧВК Вагнера. В новом сообщении, тоже под названием «Интересная встреча», говорится, что первоклассники и четвероклассники встречались с научным сотрудником районного краеведческого музея станицы Каневской. В рамках какого урока прошла встреча, из сообщения неясно.

С 1 сентября 2022 года каждый понедельник во всех школах и колледжах России начинается с занятия «Разговоры о важном», где обсуждают темы, «связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». На первых уроках учащимся говорили о «специальной военной операции» России в Украине, а также противостоянии с НАТО.

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