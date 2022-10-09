На Крымском мосту запустили движение автомобилей по двум полосам. До этого водители сутки ездили по одной полосе

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение по двум автомобильным полосам.

«На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», — написал Хуснуллин в телеграм-канале.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, из-за чего на одной из веток автомобильной части из Краснодара в Керчь были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. По неофициальным данным, погибли пять человек.

Уже днем 8 октября автомобильное движение возобновили по уцелевшей ветке моста из Керчи в Краснодар. На мосту примерно сутки действовало по одной полосе. На выезде из Крыма возникла многокилометровая пробка. Фурам запретили проезд по мосту, для них организовали паромные переправы в Краснодарский край.

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