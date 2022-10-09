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ФСБ заявила, что за неделю приграничные регионы России обстреляли больше 100 раз

Источник: Интерфакс

Федеральная служба безопасности России утверждает, что за последнюю неделю вооруженные силы Украины более 100 раз обстреляли территорию 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях, расположенных на границе с Украиной.

«С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории РФ в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями», — говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс».

По данным российской спецслужбы, из-за обстрелов погиб один местный житель, еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кроме того, две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания были разрушены, а восемь пограничных пунктов получили повреждения.

В ФСБ не уточнили, как много обстрелов спецслужба зафиксировала за неделю до этого.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
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