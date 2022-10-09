ФСБ заявила, что за неделю приграничные регионы России обстреляли больше 100 раз

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Федеральная служба безопасности России утверждает, что за последнюю неделю вооруженные силы Украины более 100 раз обстреляли территорию 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях, расположенных на границе с Украиной.

«С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории РФ в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями», — говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс».

По данным российской спецслужбы, из-за обстрелов , еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кроме того, две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания были разрушены, а восемь пограничных пунктов получили повреждения.

В ФСБ не уточнили, как много обстрелов спецслужба зафиксировала за неделю до этого.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

Хроника войны

Война Двести двадцать восьмой день

Хроника войны

Война Двести двадцать восьмой день