ФСБ заявила, что за неделю приграничные регионы России обстреляли больше 100 раз
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Федеральная служба безопасности России утверждает, что за последнюю неделю вооруженные силы Украины более 100 раз обстреляли территорию 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях, расположенных на границе с Украиной.
«С начала октября значительно увеличилось количество обстрелов приграничной территории РФ в пределах Брянской, Курской и Белгородской областей украинскими вооруженными формированиями», — говорится в сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс».
По данным российской спецслужбы, из-за обстрелов погиб один местный житель, еще пять человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кроме того, две электроподстанции, 11 жилых домов и два административных здания были разрушены, а восемь пограничных пунктов получили повреждения.
В ФСБ не уточнили, как много обстрелов спецслужба зафиксировала за неделю до этого.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.