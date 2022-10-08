Спикер парламента аннексированного Крыма обвинил во взрыве на Крымском мосту «украинских вандалов»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Председатель парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов возложил на Украину ответственность за взрыв на Крымском мосту.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели», — заявил Константинов.

Член Совета Федерации Александр Башкин сказал, что со стороны России будет дан «адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ» на подрыв Крымского моста.

«Это очень серьезный вызов не только со стороны Украины, поскольку Киев без поручений Запада и консультаций с ним ничего более-менее заметного не делает. Это вызов и со стороны Запада», — заявил Башкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту. На вопрос, когда мост может быть восстановлен, Песков ответил: «Прогнозов пока нет».

Читайте также

Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина

Читайте также

Взрыв на Крымском мосту. Движение остановлено. Часть автомобильного моста обрушилась Это произошло на следующий день после дня рождения Путина