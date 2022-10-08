«Не разрушен, а всего лишь поврежден». «Медуза» узнала, как администрация президента рекомендует СМИ писать о взрыве на Крымском мосту
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«Медузе» удалось ознакомиться с рекомендациями по освещению взрыва на Крымском мосту, которые администрация президента разослала российским средствам массовой информации, в том числе государственным информагентствам.
Краткое содержание «методички»
- Делать акцент на том, что мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях;
- Подготовка к восстановительным работам уже началась;
- Минтрансом запущены новые логистические маршруты;
- Заработала Керченская паромная переправа.
Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.
Взрыв на Крымском мосту произошел около 06:00 8 октября. Взорвался грузовик на автомобильной части моста. Из-за взрыва загорелись цистерны поезда на железнодорожной части моста, расположенной над автомобильной. Автомобильная часть моста в месте взрыва сильно повреждена. Полностью ущерб, причиненный мосту, по словам властей, будет оценен позднее. Движение по Керченскому мосту — основному транспортному пути между Крымом и Краснодарским краем — остановлено.
Создана правительственная комиссия для расследования причин произошедшего. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва грузовика на мосту, но пока не уточнил, по какой статье УК.