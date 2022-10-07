В результате ракетного обстрела Запорожья погибли 11 человек

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При ракетном обстреле города Запорожье 6 октября погибли 11 человек. Еще 21 человека удалось спасти из-под завалов разрушенных жилых зданий. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.

Согласно сообщению спасателей, в Запорожье пострадали как минимум два жилых дома. Из-под завалов пятиэтажки спасатели достали тела восьми погибших, а также освободили шесть человек, пятерых из которых отправили в больницу.

Под завалами четырехэтажного дома нашли троих погибших. 15 человек были спасены, восемь из них — госпитализированы.

Разбор завалов продолжается. К работам привлекли 45 человек и 12 единиц техники ГСЧС, а также пять машин коммунальных служб.

Утром 6 октября украинские власти сообщили о ракетном обстреле Запорожья, который находится под контролем Украины. Снаряды попали в жилые дома. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух обвинил в обстрелах российских военных.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.