В Новосибирском военном училище умер еще один мобилизованный
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В ночь на 7 октября в Новосибирском высшем военном командном училище обнаружили тело еще одного умершего мобилизованного. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву.
«Да, погиб еще один человек. Компетентные органы выясняют обстоятельства», — сказала Шалабаева. По данным местного издания «Сибкрай», мужчина погиб в результате насильственных действий.
Ранее СМИ сообщали о смерти другого мобилизованного в новосибирском училище. По словам Нины Шалабаевой, он умер во сне.
Мать погибшего не согласна с официальной версией: «28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа», — сказала женщина, отметив, что ее сын «на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял». Она добавила, что «какие-то люди по телефону» пытаются убедить ее, что мужчина умер от некачественного алкоголя.