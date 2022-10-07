В Новосибирском военном училище умер еще один мобилизованный

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В ночь на 7 октября в Новосибирском высшем военном командном училище обнаружили тело еще одного умершего мобилизованного. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на уполномоченного по правам человека в регионе Нину Шалабаеву.

«Да, погиб еще один человек. Компетентные органы выясняют обстоятельства», — сказала Шалабаева. По данным местного издания «Сибкрай», мужчина погиб в результате насильственных действий.

Ранее СМИ сообщали о смерти другого мобилизованного в новосибирском училище. По словам Нины Шалабаевой, он умер во сне.

Мать погибшего не согласна с официальной версией: «28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа», — сказала женщина, отметив, что ее сын «на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял». Она добавила, что «какие-то люди по телефону» пытаются убедить ее, что мужчина умер от некачественного алкоголя.

Мобилизованные умирают, даже не попав на войну

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять

Мобилизованные умирают, даже не попав на войну

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять