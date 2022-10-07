Росстат перестал публиковать данные о смертности от ковида

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Росстат решил прекратить публикацию данных о количестве людей, которые умерли из-за COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — сообщили в Росстате.

Статистическое ведомство публиковало такое данные со второго квартала 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

В 2021 году России, по данным Росстата, превысила один миллион человек, что стало рекордным значением в современной истории страны. У более 446 тысяч человек из 2,5 миллиона человек, умерших в 2021 году, основной или предположительно основной причиной смерти стал ковид. К июлю 2022 года число умерших от коронавируса значительно сократилось, отметили в Росстате.

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