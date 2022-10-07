На военном аэродроме в Калужской области взорвался беспилотник

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На военном аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв — упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, аппарат предположительно прилетел «со стороны границы».

«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — добавил губернатор.

По данным Baza, беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой воинской части. Mash пишет, что это была диверсия, а аппарат с выстрелом для гранатомета запустили с территории Украины. Целью беспилотника якобы было уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома Шайковка. В результате полоса была повреждена, но ее уже отремонтировали, утверждает телеграм-канал.

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