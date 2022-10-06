«Яндекс.Карты» перестали показывать границы областей. Ранее из сервиса исчезли границы стран

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Сервис «Яндекс.Карты» больше не показывает границы областей. В частности, сообщает РИА Новости, не отображаются границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

В июне «Яндекс.Карты» перестали отображать границы стран. Тогда в пресс-службе «Яндекса» заявили, что сервис компании сосредоточится на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.

Комментируя исчезновение границ областей, в «Яндексе» вновь напомнили, что «продолжают развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах».

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Россия аннексировала территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. 6 октября был опубликован новый вариант Конституции РФ, в которую были внесены соответствующие изменения.

Послушайте подкаст «Медузы» об этом Россия завершила аннексию оккупированных территорий Украины. И это абсолютно незаконно — даже с точки зрения нынешнего российского права