В «Яндекс.Картах» пропали государственные границы. Компания объяснила, что меняет акцент на природные объекты

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Сервис «Яндекс.Карты» перестал отображать границы между странами. Как пишет TJ, пользователи обратили на это внимание 4 июня, предположив, что изменения связаны с войной в Украине.

9 июня пресс-служба компании пояснила изданию «Код Дурова», что сервис меняет приоритеты — карты перестанут быть политическими, и акценты в них сместятся с границ государств на природные объекты.

В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно.

3 июня Евросоюз внес в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Его фамилия фигурирует в шестом пакете санкций против России, введенных из-за войны в Украине. После этого Волож покинул все руководящие посты в компании и вышел из ее совета директоров.

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