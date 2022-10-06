В России заблокировали сайт, созданный сотрудниками «Эха Москвы». Его запустили три дня назад

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Эхо» — проекту бывших сотрудников радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает телеграм-канал «Эхо».

Согласно данным сервиса проверки блокировок, доступ к echofm.online был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 5 октября. Основанием для внесения в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к источникам, распространяющим, согласно российскому законодательству, противоправную информацию.

Сайт «Эхо» начал работать в техническом режиме с 3 октября.

Радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована вскоре после начала российского вторжения в Украину. Позже сотрудники радиостанции анонсировали перезапуск радио под названием «Эхо». Сообщалось, что новая медиаплатформа будет включать в себя проекты журналистов, работавших на «Эхе Москвы», в том числе «Живой гвоздь», «Дилетант», а также эфиры Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, и будет существовать на донаты слушателей.

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Подробнее о проектах журналистов «Дождя» и «Эха Москвы»

«Эхо Москвы» и «Дождь» закрыты, но это не значит, что замолчали и их журналисты. Рассказываем, где их теперь смотреть, слушать и читать