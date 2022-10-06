Павел Дуров снова рассказал об уязвимостях WhatsApp. Он утверждает, что из-за них хакеры могут получить полный доступ к телефону

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Павел Дуров, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, рассказал в своем телеграм-канале о новой уязвимости, обнаруженной в WhatsApp на прошлой неделе. По словам Дурова, хакерам для получения полного доступа к телефону пользователя было достаточно отправить вредоносное видео или совершить видеозвонок.

Дуров отметил, что данная уязвимость не является чем-то совершенно новым для мессенджера — подобные проблемы обнаруживались практически каждый год с 2017-го. То, что сейчас такую уязвимость удалось обнаружить, не означает, что в будущем не появится новая, пояснил он.

«Каждый год мы узнаем о новой проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все данные на устройствах пользователей. Это значит, что новая уязвимость в системе почти наверняка уже существует. Подобные проблемы не могут быть случайны — они заложены в бэкдорах. Когда один бэкдор удаляют — появляется другой».

Дуров подчеркнул, что к данным любого человека, у которого установлен WhatsApp на телефоне, можно получить доступ. «Поэтому я удалил WhatsApp с моих устройств много лет назад», — написал Дуров.

Он также отметил, что не призывает людей переходить на Telegram. «Вы можете использовать любой мессенджер, который вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp, поскольку он является инструментом слежки вот уже 13 лет».