«Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp». Павел Дуров о мессенджере-конкуренте. Максимально коротко

Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA

Мир, кажется, шокирован — WhatsApp превратил телефоны в шпионское ПО. Все на вашем телефоне доступно хакерам, потому что у вас есть WhatsApp. Меня это не удивляет — так уже было. Все эти проблемы с безопасностью работают как . WhatsApp мог установить их по приказу ФБР (команда Telegram трижды сталкивалась с ФБР за неделю, проведенную в США).

Установку бэкдоров объясняют борьбой с терроризмом, но их также используют авторитарные режимы. Неудивительно, что диктаторы любят WhatsApp — можно шпионить за людьми. Поэтому в России и Иране WhatsApp доступен, а Telegram запрещен. Когда в WhatsApp добавили шифрование, Россия и другие страны получили ключи для расшифровки. За десять лет существования WhatsApp никогда не был безопасным.

Telegram ответственен за формирование будущего. Либо мы, либо монополист Facebook. Мы их уже побеждали — и снова победим. Будет нелегко, мы рассчитываем на пользователей. Если каждый пользователь Telegram убедит троих друзей удалить WhatsApp и навсегда перейти в Telegram, эпоха жадности и лицемерия закончится. Начнется эра свободы и приватности.

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