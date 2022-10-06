Московские военкоматы потребовали от полиции объявить в розыск людей, уклоняющихся от мобилизации
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Военные комиссариаты в Москве начали направлять в отделы МВД материалы с требованием начать розыск мужчин, которые не явились по повестке в военкоматы в назначенное время, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва» без ссылки на источник.
По информации проекта, военный комиссариат Раменского района Москвы направил в полицию документы на розыск четырех мужчин в возрасте от 25 до 46 лет, которые избегают службы. Полиция начала искать мужчин, в отношении каждого из них проводят проверку.
Спустя неделю после начала мобилизации, 28 сентября, стало известно, что людей, не явившихся в военкоматы по повестке, начали разыскивать в Новосибирской области. Как сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, в полицию передали первые документы.
В начале октября «Осторожно, Москва» и ASTRA сообщили, что в Москве по камерам видеонаблюдения с системой распознавания лиц вычислили не менее десяти мужчин, которых подозревали в уклонении от мобилизации. Многие камеры сработали в подъездах жилых домов.
5 октября глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что Следственный комитет России возбудил в Пензенской области уголовное дело по статье об уклонении от прохождении военной службы (328 УК РФ) против 32-летнего мужчины, который отказался подписать повестку. Чиков отметил, что это первое уголовное дело за уклонение от мобилизации.
«Медуза» ранее писала в карточках о повестках, что Верховный суд РФ запретил преследовать по 328-й статье Уголовного кодекса людей, которые не находятся в запасе. Объявленная в сентябре мобилизация, как говорил президент РФ Владимир Путин, предусмотрена для россиян, находящихся в запасе.