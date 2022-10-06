«Крайне опасны, подозреваются в тяжких преступлениях». Группа российских военнослужащих сбежала из Херсона в Крым — с автоматами и гранатами
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Из воинской части казачьего отряда «Дон», расположенной в аннексированном Херсоне, сбежала группа российских военнослужащих — они объявлены в розыск. Фотографии ориентировки на военных опубликовали в телеграм-каналах и соцсетях, в том числе в телеграме депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.
Согласно ориентировке, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ.
Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.
«При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», — говорится в ориентировке.
По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.
«Ушедшие на войну уголовники ожидаемо вооружились, сколотили банду и поехали на гастроли. С автоматами и гранатометами на автомобилях, принадлежащих Минобороны РФ», — прокомментировал ситуацию глава «Агоры» Павел Чиков.