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Из воинской части казачьего отряда «Дон», расположенной в аннексированном Херсоне, сбежала группа российских военнослужащих — они объявлены в розыск. Фотографии ориентировки на военных опубликовали в телеграм-каналах и соцсетях, в том числе в телеграме депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Согласно ориентировке, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ.

Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.

«При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», — говорится в ориентировке.

По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.

«Ушедшие на войну уголовники ожидаемо вооружились, сколотили банду и поехали на гастроли. С автоматами и гранатометами на автомобилях, принадлежащих Минобороны РФ», — прокомментировал ситуацию глава «Агоры» Павел Чиков.

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