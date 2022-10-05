В Москве пришли с обысками к аналитику выборов Сергею Шпилькину (он не в России), а также к активистам «Голоса»

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы пришли с обыском в квартиру независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина. Об этом сообщает правозащитный проект со ссылкой на самого Шпилькина, который сейчас находится за границей.

По словам аналитика, участники обыска выломали дверь квартиры, в которой находится его жена Ольга Артамонова. Правозащитники отметили, что связаться с Артамоновой не получается. На место выехала адвокат от «ОВД-Инфо» Екатерина Тертухина.

Сергей Шпилькин добавил, что его жене нужна медицинская помощь из-за проблем с сердцем.

Обыск в квартире Сергея Шпилькина провели в рамках уголовного дела активиста из Иваново Михаила Гусева, которого подозревают в «дискредитации» российской армии, сообщил координатор движения Виталий Аверин. По его словам, обыски также прошли у пяти представителей «Голоса», в том числе сопредседателя движения Григория Мельконьянца. Все они проходят по делу как свидетели. «Коммерсант» также пишет об обысках у политиков, активистов и журналистов в Пскове и Перми.

Дело о «дискредитации» в отношении Михаила Гусева возбудили из-за поста в телеграме, где он рассказал, что его подозревают в уклонении от призыва, как он выразился, в «оккупационную» армию.

Один из тех, к кому приходили следователи, в разговоре с «Медузой» назвал обыски «поверхностными»: изъяли только технику. Он считает, что главная цель — парализовать работу «Голоса».

Сергей Шпилькин много лет анализирует итоги явки и результаты голосов на выборах в России. На графики, которые готовит Шпилькин, опираются многие политологи и избиратели при оценке уровня фальсификаций на выборах.

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