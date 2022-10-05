Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина», примирилась с Алеком Болдуином. Съемки картины возобновят

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Продюсеры фильма «Ржавчина» — компания Rust Movie Productions и актер Алек Болдуин — заключили мировое соглашение с семьей оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок картины, сообщает Variety.

Судебное разбирательство в отношении Алека Болдуина, исполняющего главную роль в картине, прекращено.

Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года. По соглашению сторон исполнительным продюсером фильма станет Мэттью Хатчинс, муж погибшего оператора.

«Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины [на продюсеров или мистера Болдуина]. Все мы убеждены, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем», — заявил Хатчинс.

В октябре 2021 года на съемочной площадке «Ржавчины» в штате Нью-Мексико Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета, использовавшегося в качестве реквизита и оказавшегося заряженным боевыми патронами. В результате инцидента погибла оператор фильма Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. После этого семья Хатчинс подала в суд на Болдуина.