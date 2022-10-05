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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями на основании законов о «принятии в состав России» аннексированных территорий Украины — самопровозглашенных ДНР и ЛНР и захваченных частей Запорожской и Херсонской областей.

Другим своим указом Путин поручил правительству РФ «принять в федеральную собственность объекты использования атомной энергии» Запорожской АЭС, расположенной в оккупированной Запорожской области Украины. Согласно документу, правительство должно создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС».

В конце сентября в оккупированных украинских регионах проводились так называемые «референдумы о присоединении к России», по итогам которых российские власти провели их формальную аннексию. Единственной страной мира, поддержавшей результаты «референдумов», помимо России, стала Северная Корея.

30 сентября в Кремле были заключены договоры об образовании новых субъектов РФ. Документы подписали Владимир Путин и главы самопровозглашенных республик Донбасса и оккупационных администраций украинских областей: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР) Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

После этого договоры проверил Конституционный суд РФ, признав их соответствующими основному закону России. 3 октября договоры единогласно ратифицировала Госдума, а 4 октября — Совет Федерации. На следующий день Путин окончательно заверил эти документы своими указами.

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