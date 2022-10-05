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В Кремле не стали комментировать статус ЧВК Вагнера в войне в Украине. Ее основатель, бизнесмен Евгений Пригожин — «просто гражданин России», который «вносит большой посильный вклад». Об этом, сообщает «Интерфакс», на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время конференц-колла журналисты рассказали Пескову о пресс-службы компании «Конкорд», связанной с Пригожиным, в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова из-за «недостаточной поддержки ЧВК Вагнера». Участники звонка попросили представителя Кремля уточнить статус этой ЧВК и самого Пригожина.

«Пригожин — гражданин России. Это главное и самое важное. Он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит, и вносит большой вклад, посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране», — заявил Песков.

Статус ЧВК Вагнера пресс-секретарь президента РФ комментировать не стал. «Без комментариев», — ответил Песков.

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В сентябре Евгений Пригожин признал, что является основателем ЧВК Вагнера, хотя ранее отрицал свою связь с военной компанией и судился с журналистами, которые об этом сообщали.

ЧВК Вагнера и самого Пригожина также связывали с вербовкой на войну в Украину заключенных из российских колоний. В сентябре появилось видео, где человек, похожий на бизнесмена, предлагает осужденным в колонии Марий Эл вступить в ЧВК Вагнера.

Пригожин прямо не подтверждал, что ездил в колонии вербовать осужденных. При этом он ответил критикам такого набора участников боевых действий словами, что в войне будут участвовать «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети».