«Спящее большинство очнулось, Путин его сам разбудил». Соратники Навального объявили о перезапуске сети штабов

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Соратники политика Алексея Навального объявили о возобновлении работы сети региональных .

и призвали присоединиться к их сети всех желающих — для этого, по их словам, достаточно заполнить онлайн-анкету. Координаторов политики пообещали набирать отдельно.

Волков и Жданов объяснили возобновление работы тем, что люди, которые до последнего оставались «вне политики», «начинают осознавать правду или хотя бы задавать вопросы». «Спящее большинство очнулось, Путин его сам разбудил», — отметил Жданов.

Соратники Навального пообещали, что все участники организации сохранят анонимность.

«Наша новая сеть штабов скорее похожа на такое партизанское подполье, и мы огромное внимание уделяем безопасности. Никто не узнает, что вы член нашего штаба, если вы сами этого не захотите. Не будет никакого единого списка координаторов и участников», — пообещал Жданов.

Власти России объявили штабы Навального, а также другие структуры политика «экстремистскими организациями» летом 2021 года. По решению суда их деятельность была запрещена. На ключевых соратников политика завели уголовные дела, и они покинули Россию.

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