Бывший сотрудник ижевского штаба Навального признался в многолетней работе на ФСБ Сейчас он находится в лагере для беженцев в Нидерландах

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Архив Михаила Соколова

Бывший сотрудник в Ижевске Михаил Соколов рассказал, что шесть лет был агентом ФСБ. Статью о нем подготовили журналисты «Верстки» и «Можем объяснить».

По словам 25-летнего Соколова, который сейчас находится в лагере для беженцев в Нидерландах, он «с юности» был сторонником оппозиции. До начала сотрудничества со сторонниками Навального в 2017 году он возглавлял отделение в Воткинске, баллотировался в муниципальные депутаты.

ФСБ завербовала его в 2016 году, угрожая посадить за уклонение от призыва, утверждает Соколов. По его словам, прежде всего, он должен был предупреждать спецслужбы об акциях протеста. ФСБ также интересовали финансовые детали работы структур Навального, однако, по утверждению Соколова, доступа к этим данным у него не было.

В 2017-2018 годах Соколов, которому было немного за 20, был директором зарегистрированной в Воткинске организации Фонд правового обеспечения граждан (после него ее возглавил ближайший соратник Навального ). Этот фонд — одна из связанных с Навальным организаций, которые СК упоминал в пресс-релизе о возбуждении против оппозиционера . В статье не поясняется, как Соколов оказался директором этой организации и могла ли полученная от него информация быть использована властями для возбуждения уголовного дела.

Соколов говорит журналистам, что старался передавать кураторам данные, которые не навредят коллегам. Из-за «хорошего оппозиционного бэкграунда» никто не подозревал о его работе на спецслужбы, считает он. Один из его коллег по ижевскому штабу рассказал «Верстке», что Соколов «очень ответственно и мотивированно подходил к работе», и «никаких странных ситуаций или подстав также не было».

По словам Соколова, он уехал из России в Грузию в начале 2022 года по предложению сотрудников ФСБ. Те якобы хотели с его помощью получить данные о грузинских спецслужбах, которые, по мнению российских спецслужб, должны были связываться с уехавшими из России оппозиционерами.

После переезда Соколов, по собственным словам, рассказал нескольким коллегам о своей работе на ФСБ. Как говорится в статье, вторжение России в Украину стало для Соколова последней каплей, после которой он якобы решил поехать воевать за Украину (о чем публично заявил на митинге в Тбилиси 1 марта). Как утверждает Соколов, из-за ограничений на въезд россиян в Украину он этого сделать не смог; затем из соображений безопасности он решил уехать из Грузии в Нидерланды, где попросил политическое убежище.

Два собеседника в команде Навального заявили «Верстке», что более не считают Михаила Соколова своим коллегой и не верят «ни в какие раскаяния». Публично соратники Навального пока не комментировали заявления Соколова.

В июле 2022 года «Медуза» подробно рассказывала историю другого оппозиционера, который был завербован сотрудниками Центра «Э» и ФСБ — члена Либертарианской партии России Всеволода Осипова. Осипов также отправился в Грузию по заданию кураторов, после чего решил рассказать о своем сотрудничестве со спецслужбами.

Власти вербуют оппозиционеров

«Пускай все знают, что я — агент» «Медуза» рассказывает историю Всеволода Осипова — либертарианца, которого завербовали эшники. А потом отправили в Грузию следить за эмигрантами из России

Власти вербуют оппозиционеров

«Пускай все знают, что я — агент» «Медуза» рассказывает историю Всеволода Осипова — либертарианца, которого завербовали эшники. А потом отправили в Грузию следить за эмигрантами из России