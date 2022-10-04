Перейти к материалам

Северная Корея поддержала итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины

Источник: Интерфакс

МИД КНДР поддержал результаты «референдумов о присоединении к России», которые прошли в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

«Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», — заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су (цитата по «Интерфаксу»).

КНДР стала единственной страной, поддержавшей итоги «референдумов о присоединении к России». ООН, США и многие страны Евросоюза выступили против аннексии украинских территорий.

Читайте также

«Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию» Путин «присоединил» оккупированные территории Украины. Что говорят об этом в мире и в России

Читайте также

«Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию» Путин «присоединил» оккупированные территории Украины. Что говорят об этом в мире и в России