«Были холопами, стали рабами». Алла Пугачева ответила своим критикам

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Алла Пугачева опубликовала в пост, адресованный тем, кто ее критикует.

Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ.

Кому именно Пугачева адресовала свои слова, из сообщения неясно.

В конце сентября источники «Известий» и Пятого канала сообщили, что Алла Пугачева, которая в августе вернулась в Россию, снова уехала из страны. Другие источники это пока не подтверждали. Mash утверждал, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы выставить на продажу недвижимость в деревне Грязь в Московской области. Концертный директор Пугачевой отказалась это комментировать.

После сообщений СМИ о возможном отъезде Пугачевой из России на тeлeцeнтрe «Останкино» в Москве появилось сообщение, вероятно, адресованное Пугачевой: «Алла, так ***** (зачем) ты вообще приезжала?» На кинотеатре «Октябрь» на Арбате появился цифровой баннер с изображением Пугачевой и анонсом ее выступлений в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и Мелитополе.

18 сентября Алла Пугачева попросила Минюст РФ объявить ее «иностранным агентом» вслед за ее мужем, , которого включили в реестр «иноагентов» за день до этого. Пугачева назвала своего супруга «настоящим патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели». После этого поста на Пугачеву пожаловались в полицию.

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