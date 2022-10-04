Апелляционный суд разрешил Антохе MC не платить бывшему продюсеру 2,5 миллиона рублей за права на свои песни

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Девятый апелляционный суд отменил решение о взыскании с музыканта Антохи МС (настоящее имя — Антон Кузнецов) компенсации бывшему продюсеру Эдуарду Шумейко. Об этом исполнитель сообщил в .

«Тройка судей обстоятельно рассмотрела дело и справедливо отменила решение суда первой инстанции. Суд принял во внимание и факт неисполнения продюсером договора о передаче прав, и то, что артист не может быть привлечен к ответственности за исполнение своих же песен, которые он передал продюсеру для развития своей творческой деятельности», — цитируются в сообщении слова адвоката музыканта Анны Маркеловой.

В июле Арбитражный суд Москвы обязал Кузнецова выплатить по иску Шумейко 2,52 миллиона рублей компенсации за публичное исполнение своих песен.

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О конфликте Антона Кузнецова с Эдуардом Шумейко стало известно в октябре 2021 года. В интервью «Медузе» музыкант сообщил, что заключил договор о сотрудничестве с продюсером в 2018 году сроком на десять лет, не вдаваясь в юридические подробности документа. Два года музыканта устраивало сотрудничество, но когда он захотел расторгнуть договор, то выяснил, что Шумейко бессрочно принадлежат права на его творческий псевдоним и песни. Продюсер в ответ подал иск к Кузнецову, потребовав компенсации за то, что он продолжает исполнять свои песни.

В ноябре 2021 года Антоха МС сообщил, что расторг контракт с продюсером и лишился прав на свои песни. Исполнитель также заплатил Шумейко три миллиона рублей — неустойку за досрочное расторжение договора и прекращение сотрудничества. По словам Антохи МС, для этого ему пришлось взять кредит.

о конфликте Антохи МС с продюсером

Антоха МС может потерять права на свои песни и даже псевдоним из-за конфликта с продюсером Музыкант подписал контракт, «не вдаваясь в подробности», — а потом узнал, что гонораров не хватает даже на аренду квартиры

о конфликте Антохи МС с продюсером

Антоха МС может потерять права на свои песни и даже псевдоним из-за конфликта с продюсером Музыкант подписал контракт, «не вдаваясь в подробности», — а потом узнал, что гонораров не хватает даже на аренду квартиры