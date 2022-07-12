Антоха МС проиграл суд о правах на свои песни. Он должен выплатить бывшему продюсеру 2,5 миллиона рублей

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Музыкант Антоха МС (настоящее имя — Антон Кузнецов) проиграл иск о компенсации за публичное исполнение своих песен, который к нему подавал его бывший продюсер Эдуард Шумейко. Об этом сам музыкант рассказал в , опубликовав копию решения Арбитражного суда Москвы.

Согласно документу, Кузнецов должен выплатить Шумейко 2,52 миллиона рублей. Как пишет музыкант, это компенсация «за исполнение моих же песен, которые он [Шумейко] переписал на себя под видом представления моих интересов и размещения песен на стрим сервисах».

Кузнецов также сообщил, что сумел получить свидетельство на творческий псевдоним Антоха МС, который теперь у него никто не сможет отобрать. Однако, утверждает музыкант, права на собственное творчество до сих пор ему не принадлежат. Он намерен обжаловать решение Арбитражного суда Москвы.

Шумейко пока никак это не комментировал.

О конфликте Антона Кузнецова с Эдуардом Шумейко стало известно в октябре 2021 года. В интервью «Медузе» музыкант рассказывал, что заключил договор о сотрудничестве с продюсером в 2018 году сроком на десять лет, не вдаваясь в юридические подробности документа. Когда Антоха МС захотел расторгнуть договор, он выяснил, что Шумейко бессрочно принадлежат права на его псевдоним и песни. Шумейко в ответ подал иск к Кузнецову, требуя компенсации за то, что Антоха МС продолжает исполнять свои песни.

В ноябре 2021 года Антоха МС сообщил, что расторг контракт с продюсером и лишился прав на свои песни. Кроме того, по условиям договора за досрочное прекращение сотрудничества артисту пришлось выплатить Шумейко три миллиона рублей. Для этого он взял кредит в банке.

С чего начался конфликт

Антоха МС может потерять права на свои песни и даже псевдоним из-за конфликта с продюсером Музыкант подписал контракт, «не вдаваясь в подробности», — а потом узнал, что гонораров не хватает даже на аренду квартиры

С чего начался конфликт

Антоха МС может потерять права на свои песни и даже псевдоним из-за конфликта с продюсером Музыкант подписал контракт, «не вдаваясь в подробности», — а потом узнал, что гонораров не хватает даже на аренду квартиры