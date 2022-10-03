Власти Молдовы объявили об усилении проверок на границе. Мужчины-россияне сообщают об отказах во въезде в страну

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Власти Молдовы в конце сентября сообщили, что ужесточают контроль на границе в связи с ожидаемым увеличением потока въезжающих из России.

«Если мы будем сомневаться в честности этих людей, то мы будем запрещать им въезд в нашу страну», — заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TV8.md. На границе, цитировал Мустяцэ ТАСС, у иностранцев планируют спрашивать о целях прибытия в Молдову, наличии средств на проживание и обратные билеты.

В телеграм-каналах, рассказывающих о ситуации на границах России, 30 сентября появлялись сообщения, что Молдова пропускает молодых мужчин из России только если у них есть родственники на ее территории. В полной мере, насколько удалось выяснить «Медузе», эта информация не подтвердилась.

Тем не менее, как рассказал «Медузе» очевидец, в аэропорту Кишинева действительно стали чаще не пропускать через границу мужчин-россиян. По его словам, по состоянию на утро 2 октября, в зоне для тех, кого не пустили в страну, находились около 20 человек, прилетевших из России. Их, по данным собеседника «Медузы», не пустили в страну, так как они не прошли собеседование в аэропорту и не сумели подтвердить цель визита. Тех, кого не пропустили в Молдову, сообщил он, обещают бесплатно отправить в аэропорт, из которого они прибыли.

После объявления 21 сентября мобилизации в России билеты на ближайшие рейсы, в первую очередь в страны, куда россиянам не нужна виза и даже загранпаспорт, были раскуплены. На наземных границах, как сообщалось, возникли очереди, в которых люди стоят много часов и даже дней.